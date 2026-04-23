Sant’Anastasia, al via le “antenne territoriali”: nuovi punti di ascolto contro la violenza sulle donne

SANT’ANASTASIA – Un passo concreto per rafforzare la rete di supporto e informazione sul territorio. Lunedì 27 aprile 2026, a partire dalle ore 9:30, saranno inaugurate le nuove “antenne territoriali” del progetto CAV in Tour, promosso nell’ambito dei centri antiviolenza attivi sul territorio.

Si tratta di spazi facilmente riconoscibili, pensati per offrire informazione, orientamento e sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Luoghi di prossimità dove sarà possibile trovare materiale informativo e avviare percorsi di conoscenza e consapevolezza su un fenomeno purtroppo ancora attuale.

Le antenne saranno attivate in diverse farmacie del territorio, creando una rete diffusa e accessibile ai cittadini. Un’iniziativa che punta a portare i servizi sempre più vicino alle persone, favorendo l’emersione dei casi e offrendo punti di riferimento concreti.

Nel corso dell’anno, questi spazi ospiteranno anche incontri, seminari e momenti di approfondimento, curati dall’équipe del Centro Antiviolenza Estìa, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione.

Il progetto vede il coinvolgimento del Comune di Sant’Anastasia e dell’Ambito Territoriale N25, in collaborazione con la cooperativa sociale Proodos e gli altri partner impegnati sul tema.

Un’iniziativa importante che rafforza il presidio sociale sul territorio e ribadisce l’impegno delle istituzioni e delle realtà locali nella lotta alla violenza di genere.