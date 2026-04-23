Pompei si prepara ad accogliere Papa Leone XIV: il programma della visita dell’8 maggio

POMPEI – Cresce l’attesa per la visita pastorale di Papa Leone XIV, in programma giovedì 8 maggio 2026, nella città mariana di Pompei. Un evento di grande rilievo religioso e sociale che vedrà la partecipazione di fedeli provenienti da tutta la Campania e non solo.

La giornata del Santo Padre sarà scandita da un fitto calendario di appuntamenti. Il programma prevede la partenza dal Vaticano alle ore 8:00 e l’arrivo a Pompei intorno alle 8:50, nell’area meeting del Santuario, dove ad accoglierlo saranno le autorità religiose e civili, tra cui l’arcivescovo prelato Tommaso Caputo, il presidente della Regione Campania e i rappresentanti istituzionali del territorio.

Alle ore 9:00 Papa Leone XIV incontrerà alcune realtà del “Tempio della carità”, con persone provenienti da contesti di disagio sociale, offrendo un momento di ascolto e vicinanza. Seguirà, alle 9:30, il passaggio in auto scoperta tra le vie cittadine e Piazza Bartolo Longo, per salutare i fedeli.

Alle 9:45 è previsto l’ingresso nel Santuario, con un momento dedicato in particolare ad ammalati, anziani e persone con disabilità, durante il quale il Pontefice rivolgerà un messaggio ai presenti.

Il cuore della visita sarà alle ore 10:30, quando in Piazza Bartolo Longo si terrà la Celebrazione Eucaristica seguita dalla tradizionale Supplica alla Madonna di Pompei, uno dei momenti più attesi e sentiti.

Prima della celebrazione, alle ore 10:00, il Papa si recherà nella Cappella di San Bartolo Longo per un momento di preghiera davanti alle spoglie del fondatore del Santuario.

Dopo la conclusione dei riti, il programma prevede il rientro in sacrestia alle 12:30 e un momento di pausa alle 13:00. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, è fissata la partenza da Pompei verso Napoli.

Un evento che si preannuncia storico per la città e per l’intero territorio, chiamato a vivere una giornata di fede, partecipazione e grande emozione.