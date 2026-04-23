Torre del Greco, nuove moto per la Polizia Municipale: potenziati i servizi sul territorio

Arrivano nuove moto in dotazione alla Polizia Municipale di Torre del Greco, un intervento che punta a migliorare l’efficienza operativa degli agenti e a garantire controlli più rapidi e capillari.
A rendere nota la novità è stato il sindaco Luigi Mennella attraverso un post pubblicato sui social. Il primo cittadino ha sottolineato come i nuovi mezzi rappresentino un supporto concreto per gli operatori impegnati quotidianamente sul territorio.
Le moto consentiranno agli agenti di muoversi con maggiore agilità, soprattutto nelle zone più trafficate, rendendo più efficaci le attività di vigilanza, prevenzione e sicurezza stradale.
Un passo in avanti, dunque, per rafforzare il lavoro della Polizia Municipale e offrire un servizio sempre più efficiente alla cittadinanza.