Il Gran Concerto Bandistico città di Lacedonia, patrimonio culturale della Campania.

Il Gran Concerto Bandistico di Lacedonia – Alta Irpinia, è stato ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale immateriale della Regione Campania. A stabilirlo è la Regione Campania attraverso il Bollettino Ufficiale, in attuazione della Legge regionale n. 5 del 25 marzo 2025, dedicata alla valorizzazione del patrimonio bandistico campano. Grazie a questo provvedimento, il Gran Concerto Bandistico di Lacedonia entra a pieno titolo tra le espressioni culturali immateriali tutelate dalla Regione.

Si tratta di un traguardo di grande valore istituzionale e identitario, non solo per i musicisti, ma per l’intero territorio e, in modo particolare, per la comunità di Lacedonia. Un riconoscimento che premia anche il costante lavoro svolto con i giovani e con le nuove generazioni di musicisti.

A conferma del percorso positivo intrapreso negli ultimi anni, si aggiunge l’elezione del presidente Nicola Zingariello a consigliere regionale dell’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) Campania.

Un risultato che rappresenta un ulteriore segnale di stima e che viene condiviso con tutti coloro che credono, che la banda non sia soltanto musica, ma identità, tradizione e orgoglio collettivo.

Un motivo di orgoglio, non solo per l’Alta Irpinia, ma anche per la provincia di Avellino. E vedere, una banda musicale, composta in maggioranza da giovani, ci lascia sperare, in futuro migliore, per le aree interne.

Carmine Martino