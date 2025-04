Paura a Marano: due 11enni investiti in via Del Mare, feriti al volto e al corpo

Ennesimo episodio di violenza stradale nel napoletano. Due ragazzi di 11 anni sono rimasti feriti in un grave incidente avvenuto intorno a mezzogiorno in via Del Mare, l’arteria che collega Marano alla zona collinare di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, i due minorenni sarebbero stati travolti da un’auto bianca che viaggiava a forte velocità in salita. Il conducente, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga.

I ragazzi hanno riportato ferite al volto e in altre parti del corpo, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno provveduto al trasporto immediato dei due feriti all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per risalire al responsabile. Intanto, cresce l’allarme per l’aumento degli incidenti sulle strade urbane, spesso causati da eccessi di velocità e comportamenti irresponsabili alla guida.