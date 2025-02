Ottavio Lucarelli: “L’Ordine dei Giornalisti è Essenziale per la Tutela della Professione e dell’Opinione Pubblica”

Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti della Campania, ha fatto un bilancio del suo lungo mandato, evidenziando i traguardi raggiunti e le sfide future per la professione. Tra le principali realizzazioni, Lucarelli ha sottolineato l’importante lavoro sulla trasparenza amministrativa, che ha portato la Campania a diventare una delle regioni più avanzate in Italia per l’anticorruzione e la pubblicazione dei dati sulla trasparenza. Un risultato che ha meritato il riconoscimento di varie certificazioni ministeriali.

Oltre alla gestione della parte burocratica, l’Ordine campano è stato attivo nella gestione di beni confiscati alla camorra e nella protezione dei giornalisti minacciati, un fenomeno particolarmente acuto in una regione con alta densità criminale. Lucarelli ha messo in evidenza come molti giornalisti locali, meno noti ma essenziali per le comunità, affrontino quotidianamente minacce e intimidazioni.

Elezioni e Futuro dell’Ordine

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dell’Ordine si terranno a marzo, ma la Campania voterà solo per il Consiglio nazionale, con il voto locale posticipato a causa di un ricorso legale legato alle elezioni del 2021. Lucarelli ha sottolineato l’importanza di un Ordine che resti attento alle disfunzioni burocratiche e alla tutela della professione, anche nei piccoli paesi. Ha fatto l’esempio di un bando a San Pietro Infine in cui il ruolo del giornalista non veniva rispettato, e come l’Ordine sia intervenuto per far valere i diritti dei professionisti.

La Necessità dell’Ordine: Dall’Informazione Tradizionale ai Social

Secondo Lucarelli, l’Ordine è ancora essenziale, specialmente in un’epoca in cui i social media sembrano emergere come principale fonte di informazione, spesso senza garanzie di veridicità. La crescente influenza dei social ha sollevato preoccupazioni, poiché, come sottolineato dal presidente, «i social possono sembrare più precisi, ma la vera informazione è quella tradizionale». L’Ordine è visto come un baluardo di tutela della verità e dell’opinione pubblica, in un contesto in cui la professione giornalistica è minacciata dalla disinformazione e dal populismo digitale.

Nuove Figure Professionali e Digitalizzazione

Lucarelli ha anche riconosciuto il cambiamento della professione, con l’integrazione di nuove figure professionali come videomaker, fotoreporter e social media manager, che svolgono un ruolo crescente nel panorama giornalistico. Tuttavia, ha ribadito che nonostante queste evoluzioni, è essenziale mantenere l’identità giornalistica. A questo proposito, ha citato l’esempio positivo del portavoce del Presidente Mattarella, Giovanni Grasso, che, pur svolgendo il ruolo di portavoce, continua a incarnare i valori del giornalismo professionale.

Riforme e Trasparenza

Lucarelli ha parlato anche delle riforme interne all’Ordine, in particolare sul Codice deontologico, che include nuove linee guida per affrontare le sfide dell’Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie. L’Ordine, infatti, ha aggiornato il proprio codice per governare l’uso di queste tecnologie, evitando che possano minare l’integrità della professione.

Esami e Formazione Professionale

Un tema che ha sollevato discussioni è quello degli esami per giornalisti, in particolare per la crescente ammissione di candidati d’ufficio. Lucarelli ha difeso la possibilità di ammettere candidati non in regola con il praticantato, come stabilito dalle sentenze di alcuni tribunali, sottolineando che l’Ordine ha il diritto di sostituirsi al direttore che non firma la pratica.

Riguardo alla formazione continua, Lucarelli ha ricordato come l’Ordine della Campania abbia organizzato oltre 1000 corsi gratuiti in tutta la regione, cercando di colmare il gap tra le esigenze professionali e l’accesso alla formazione.

Il ruolo dell’Ordine dei Giornalisti in Campania e a livello nazionale, pur attraversando momenti di crisi e disaffezione da parte di alcuni professionisti, rimane cruciale. Lucarelli ha chiuso l’intervista sottolineando come, sebbene l’Ordine debba continuare a evolversi per rispondere alle sfide della digitalizzazione e delle nuove figure professionali, esso rappresenti ancora oggi una garanzia di tutela per i giornalisti e per la verità dell’informazione.