Calcio, Serie C 25a giornata. L’Avellino batte la Turris, doppietta di Lescano

Avellino-Turris 3-1

Avellino (4-2-3-1): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore; De Cristofaro (82′ Armellino), Palmiero (54′ Palumbo); Panico (54′ Redan), Sounas (74′ Rocca), Russo (74′ Tribuzzi); Lescano. A disposizione: Marson, Manzi, Todisco, Cagnano, Campanile. All. Biancolino

Turris (4-3-3): Iuliano; Boli (92′ Garofalo), Castellano, Desiato, Parodi (90′ Cavallaro); Sabatino (74′ Imparato), Morrone, Pugliese; Armiento (90′ Pisacane), Porro, Nocerino. A disposizione: Suppa, Fallani, Giglio, Casacchia. All. Forziati

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Pistarelli di Fermo e Sbardella di Belluno

Quarto uomo: Dini di Città di Castello

Note: ammoniti Sabatino, Desiato; recupero p.t. 0′, s.t. 3′.

Reti: 1′ e 66′ Lescano (A), 48′ Armiento (T), 76′ Tribuzzi (A)

di Lucio Ianniciello

L’Avellino porta a casa una vittoria annunciata con una doppietta di Lescano e un gol di Tribuzzi. La punta sudamericana subito protagonista. Piccolo brivido ad inizio ripresa con il pari momentaneo della Turris. La scalata alla vetta prosegue.

Lupi col 4-2-3-1, c’è Lescano come riferimento avanzato. In difesa Cionek rimpiazza lo squalificato Enrici. Il trio Panico-Sounas-Russo alle spalle dell’argentino. Patierno nemmeno in panca, chiara la scelta di preservarlo. Indisponibili Mutanda e D’Ausilio. Tanti ragazzini in campo per una Turris con risaputi problemi societari, solo Armiento e Castellano, in formazione, sono nati prima degli anni 2000 (rispettivamente 99 e 98). Dopo soli 20″ Avellino in vantaggio, De Cristofaro aziona proprio Lescano che indovina l’angolo giusto. L’ex Trapani bagna il debutto con un gol fulmineo. Al 3′ potrebbe essere già raddoppio, Iuliano si oppone un tiro da dentro l’area di Russo. La Turris ovviamente si difende ma ci prova con una rasoiata, non precisa. I lupi vanno ancora vicinissimi alla marcatura con una zuccata di Panico, salvata sulla linea dalla difesa corallina. Al 15′ ci prova Sounas, di testa, imbeccato da Cancellotti, la palla si perde a lato. Al 23′ fucilata dalla distanza di De Cristofaro, Iuliano si allunga ed evita la capitolazione. Bisogna giungere al 40′ per un’altra azione degna di nota, De Cristofaro pesca Russo, stop e conclusione di piatto che trova pronto Iuliano. Velleitario il tentativo di Frascatore subito dopo, sfera abbondantemente fuori. Si va negli spogliatoi con i ragazzi di Biancolino avanti di misura.

La ripresa comincia male per i lupi, al 48′ la Turris pareggia clamorosamente con Armiento che da posizione defilata beffa Iannarilli. Avellino frastornato, Iannarilli devia di piede un diagonale di Porro. Corre ai ripari Biancolino, dentro Palumbo e Redan per Palmiero e Panico. Svegliatosi dal toropre, l’Avellino si vede negare il nuovo vantaggio da Iuliano che neutralizza, sotto misura, un tentativo di Sounas. Dal conseguente corner altra parata del portiere corallino, d’istinto, su Russo. Dopo un solo giro di lancette, minuto 59, la Turris si appisola e Redan spedisce, a tu per tu con Iuliano, incredibilmente a lato. Al 66′ cade la resistenza avversaria, un gioco da ragazzi per Lescano gonfiare il sacco a due passi dalla porta. Doppietta per l’argentino. L’Avellino vuole chiudere il match, al 71′ palo di Frascatore con una bordata dal limite. È il momento di Rocca e Tribuzzi, escono Sounas e Russo. Al 76′ da un grande recupero di Palumbo, la palla giunge a Redan, scarico a Tribuzzi che da fuori area uccella Iuliano con una gran conclusione per il tris irpino. Bellissimo gol del subentrato. Biancolino dà spazio pure ad Armellino che rimpiazza De Cristofaro. L’Avellino continua ad attaccare, caparbio Redan nella sgroppata, meno nella finalizzazione sotto porta e il poker non è servito. Tre i minuti di recupero. Missione compiuta, l’Avellino vince 3-1.