Sirignano, anziana salvata dai carabinieri con un intervento spettacolare

Questa mattina a Sirignano, in provincia di Avellino, si è verificato un soccorso straordinario da parte dei carabinieri della compagnia di Baiano, che hanno salvato la vita a un’anziana donna in gravi difficoltà.

La segnalazione è arrivata da un residente dello stesso palazzo, insospettito dopo aver udito delle urla provenire dall’appartamento della donna già dalle prime ore del mattino. All’inizio, i suoni erano stati ignorati dai vicini, ma, col passare delle ore, uno di loro ha deciso di verificare, bussando alla porta della signora, che vive sola e ha parenti nella zona di Napoli. Non avendo ricevuto risposta, ma percependo una richiesta di aiuto dall’interno, il residente ha immediatamente allertato i carabinieri.

I militari, giunti prontamente sul posto, si sono resi conto che ogni attimo era cruciale. Decidendo di non attendere l’arrivo dei vigili del fuoco per aprire la porta, hanno scelto una soluzione coraggiosa e immediata. Si sono calati dal tetto al quarto piano, sfruttando il sottotetto per accedere all’appartamento. Una volta dentro, hanno trovato l’anziana riversa a terra in gravi condizioni.

Subito è stato allertato il 118, che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove è attualmente in cura. L’intervento rapido e l’intraprendenza dei carabinieri sono stati decisivi per salvare la vita della donna, che avrebbe rischiato un epilogo ben più drammatico senza il loro tempestivo intervento.

Un plauso va alla professionalità e al coraggio dimostrati dai militari della compagnia di Baiano, che con prontezza e determinazione hanno fatto la differenza in una situazione di emergenza.