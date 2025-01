OPEN DAY PER LA VACCINAZIONE DEI BAMBINI NEI PRIMI MESI DI VITA CONTRO IL VIRUS SINCIZIALE

Martedì 28 gennaio ore 8.30/12.00 Distretto Sanitario di Atripalda

Open day per l’immunizzazione dei bambini nei primi mesi di vita contro il Virus respiratorio sinciziale (VRS). L’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrate, ha promosso per martedì 28 gennaio una mattinata di prevenzione gratuita con la somministrazione dell’anticorpo monoclonale contro il virus responsabile della bronchiolite nei bambini, senza necessità di prenotazione, presso il Distretto Sanitario di Atripalda dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Negli ultimi anni, le infezioni da VRS hanno registrato un incremento significativo del numero di casi ed in particolare si è osservato un aumento delle forme più gravi che hanno richiesto il ricovero in ospedale. La campagna di vaccinazione dei bambini, promossa dall’ASL di Avellino in collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta, mira alla prevenzione delle infezioni respiratorie gravi come la bronchiolite nei primi anni di vita ed è rivolta ai bambini nati a partire dal 1 agosto 2024 e residenti in provincia di Avellino.

I genitori dei bambini interessati potranno accedere gratuitamente alla vaccinazione presso il Centro vaccinale distrettuale di Atripalda in Via Manfredi muniti di tessera sanitaria e libretto vaccinale del bambino.