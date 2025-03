Nola: torna “Donne nell’arte”, la seconda edizione celebra l’8 marzo con letteratura, pittura ed estemporanee

Arriva alla seconda edizione l’evento organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Nola dal titolo “Donne nell’arte”. Un evento partecipato da numerose associazioni giuridiche e culturali del territorio volto a celebrare la figura della donna attraverso l’arte intesa come strumento espressivo nelle sue molteplici forme. “Quest’anno non saranno esposte solo opere d’arte” afferma il Presidente l’avv. Cristina Spizuoco “ma ci sarà anche un angolo dedicato alla scrittura con la partecipazione di Filomena Carrella autrice del libro “Comete. Come te” e un angolo dedicato all’arte estemporanea con la partecipazione di due giovanissime artiste che utilizzeranno la loro arte, non solo pittorica, per rappresentare la figura della donna”

Durante l’evento ci sarà anche il cd. BOOKCROSSING. Ciascun visitatore potrà portare con sé un libro nel quale abbia incontrato una figura femminile a cui si è affezionato e riporlo nella cesta destinata proprio allo scambio, scegliendo a sua volta quello che di più lo incuriosisce e conoscere così altri personaggi femminili.