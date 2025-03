Saviano. Paolo Crepet incontra gli studenti del territorio. L’evento martedì 11 marzo presso l’auditorium di Saviano. Lo Start alle ore 9.30 

La città di Saviano si prepara ad accogliere il Prof. Paolo Crepet. Il noto sociologo e psichiatra sarà ospite martedì 11 marzo dell’associazione “Etica per il Territorio” guidata dal Presidente Carmine Aliperti e di “Eduform Formazione Ets”. L’evento è patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Saviano ed organizzato in sinergia con il caffè letterario della Mondadori di Piazza Marconi di Nola, diretto dalla giornalista Autilia Napolitano, presidente dell’associazione SCENART.

L’evento avra’ luogo nell’Auditorium di Saviano a partire dalle ore 9.30.

“Prendetevi la luna” è il libro fil rouge della mattinata a cui prenderanno parte gli studenti delle scuole del territorio.

Paolo Crepet in questa sua pubblicazione, torna su alcuni temi come l’educazione, la scuola e la famiglia, individuando nella speranza uno strumento per orientarsi tra le nubi che oscurano la luna, proprio per raggiungerla.

“Un’opportunità per i giovani della città e dell’ Hinterland nolano – precisa il Presidente Carmine Aliperti, promotore dell’iniziativa. I ragazzi oggi più che mai hanno bisogno di stimoli e di strumenti per uscire fuori da possibili gap e stereotipi. Paolo Crepet ha sicuramente tracciato un percorso, forte della sua esperienza professionale che ha affidato alle pagine dei suoi libri. “Prendetevi la luna” rappresenta uno spaccato forte di coraggio e speranza, ma anche, di impegno e di autodeterminazione. Sono tutte finalità che la nostra Associazione “Etica per il Territorio” ben interpreta e sostiene attraverso ogni forma possibile, insieme alla nostro Ente di Formazione Eduform Ets.

“La cultura si riconferma strumento di conoscenza ma anche di opportunità e di crescita – aggiunge Autilia Napolitano, direttore dello store nolano e Presidente dell’Associazione Scenart – ringrazio il Presidente Carmine Aliperti per questa grande occasione di incontro che, sono certa, darà ai giovani, alle Istituzioni, alla scuola e alle famiglie nuovi metodi di approccio al vivere con consapevolezza e determinazione”.