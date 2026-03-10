Nola, referendum: 13 marzo incontro sulle ragioni del NO  

Per spiegare le ragioni del No al referendum costituzionale, appuntamento venerdì 13 marzo alle ore 17.30 a Nola, presso la sala meeting dell’Hotel Belsito.

All’iniziativa intervengono magistrati e avvocati per un confronto aperto sui contenuti e sulle implicazioni del referendum. In programma gli autorevoli interventi di Lucio Aschettino, presidente del Tribunale di Cassino e già componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Rosa Annunziata, sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli, Patrizia Mucciacito, sostituto procuratore della Procura di Nola.

Previsti, inoltre, i contributi degli avvocati Lucio Barbato (Foro di Nola), Pasquale Colucci (Foro di Avellino), Luisa Esposito e Roberto Oratino (Foro di Nola). Prende parte al dibattito anche don Peppino Gambardella, della Parrocchia San Martino di Camposano, storica voce dell’impegno sociale della Chiesa sul territorio.

L’incontro, promosso dal Comitato territoriale Società Civile per il No, ha l’obiettivo di rappresentare in modo semplice e diretto come e perché cambierebbe in peggio la giustizia con la riforma costituzionale, affrontando le tematiche legate all’autonomia e all’indipendenza della magistratura.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si propone come momento di informazione e approfondimento su un tema di grande rilievo istituzionale e democratico.