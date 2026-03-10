Avella, il 19 marzo sarà inaugurata la mensa della scuola dell’infanzia

Sarà inaugurata il 19 marzo 2026 alle ore 10:30 la nuova mensa della scuola dell’infanzia di Avella, alla presenza delle autorità locali e scolastiche.
Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco Vincenzo Biancardi e il Provveditorato agli Studi, rappresentato dalla dottoressa Pagliuca.
La mattinata vedrà protagonisti soprattutto i bambini, che accompagneranno il momento inaugurale con alcuni interventi e momenti di animazione prima e dopo il tradizionale taglio del nastro, contribuendo a rendere l’evento ancora più significativo per la comunità scolastica.
L’inaugurazione della nuova mensa rappresenta un passo importante per il miglioramento dei servizi dedicati ai più piccoli, offrendo uno spazio adeguato e funzionale per gli alunni della scuola dell’infanzia e per le loro famiglie.