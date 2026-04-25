Grottaminarda celebra il 25 aprile con i giovani: successo per il concorso “Osvaldo Sanini”

Sono tutti vincitori i partecipanti al 1° Concorso Letterario “Osvaldo Sanini” indetto dal Comune di Grottaminarda: attestato di merito per l’impegno quale “Cittadino Attivo” a ciascuno di loro ed un unico voucher direttamente all’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” per l’acquisto di materiale didattico.

Nella giornata dell’81° Anniversario della Liberazione protagonisti sono stati gli studenti in una Piazza Vittoria allestita per l’occasione con una mostra dei loro lavori, sotto il Monumento ai Caduti omaggiato di una corona di alloro. Potente il messaggio da parte dei bambini attraverso le opere in concorso: la pace si inizia a costruire tutti i giorni, nelle azioni quotidiane.

Disegni, dipinti, cartelloni, temi, articoli giornalistici mini e-book e cortometraggi sono stati tutti talmente belli e ricchi di significato da far decidere unanimemente alla Commissione e all’Amministrazione comunale di premiare tutti. Lo ha sottolineato il Sindaco Marcantonio Spera nel saluto istituzionale, elogiando i ragazzi per l’impegno nell’affrontare i temi della pace, della resistenza, della memoria, della democrazia, della libertà, i valori della Costituzione, ricordando anche la resistenza senza armi che i bambini coinvolti, loro malgrado, nelle diverse guerre in corso attualmente nel mondo, stanno affrontando.

La scelta di legare la data del 25 Aprile alla figura del poeta genovese “Osvaldo Sanini” internato dal regime fascista nel 1941 a Grottaminarda non è casuale, ha spiegato la Delegata all’Istruzione Marilisa Grillo, «premiare gli studenti durante l’anniversario dell’81^ Festa della Liberazione dal nazi-fascismo, davanti al Monumento ai Caduti, conferisce al concorso una valenza storica profonda perchè ogni nome inciso sulle pietre del Monumento è il racconto di un sacrificio compiuto, di chi ha lottato per noi, per la nostra libertà».

A partecipare al Concorso in forma singola o di gruppo, alunni di ogni ordine e grado dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino, dalla Primaria fino alla Secondaria di Secondo Grado degli indirizzi Artistico, Informatico ed Automazione: lo ha sottolineato il Professor Tony Galante, presente per fare le veci della Dirigente Scolastica Maria Antonietta Rizzo e per portare il ringraziamento all’Amministrazione comunale per la creazione del Premio letterario “Osvaldo Sanini”, uno strumento importante per far emergere il talento dei ragazzi e per dare ulteriore occasione di approfondimento della storia.

Sulla figura di Sanini e su quella di altri internati in Irpinia è intervenuto lo scrittore e critico cinematografico, Paolo Speranza, che ha voluto donare agli studenti una copia del suo libro “Poeti al confino” ed ha sottolineato come «tra tante iniziative in corso su tante piazze d’Italia quella di Grottaminarda è tra le più originali ed interessanti, che unisce persone di tutte le generazioni; ci sono tantissimi ragazzi, c’è una prospettiva con un’idea di futuro, di far vivere i valori della liberazione, della democrazia con l’apporto delle giovani generazioni».

Presenti in Piazza Vittoria, insieme ai ragazzi, tante famiglie, genitori, nonni, insegnanti; l’elogio anche a loro per aver seguito ed indirizzato i ragazzi nei lavori. Particolarmente significativo il racconto di un nonno che ha conosciuto Osvaldo Sanini ed ha spiegato quale grande punto di riferimento abbia rappresentato per la sua generazione.

Nel pubblico anche Peppino Orlando, già docente universitario proprio a Genova, che, con le lacrime agli occhi, ha sottolineato quanto Osvaldo Sanini abbia aperto le loro giovani menti, inculcando in loro cultura, desiderio di conoscere, di sapere, di approfondire e quindi determinando in qualche modo le loro scelte di studi e di vita.

Così come hanno formato intere generazioni di giovani grottesi i professori componenti della qualificata Commissione esaminatrice: Maria Antonietta Lazzaruolo, Rossana Cetta e Mario Vitale, oggi in pensione ma che per decenni hanno lavorato con passione nella scuola. Per loro una targa di ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale.

Dunque a Grottaminarda una vera giornata di Festa per celebrare la Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo, per preservare la memoria e per celebrare i giovani, speranza di un futuro senza guerre.