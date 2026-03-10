Monteforte Irpino, screening oncologici gratuiti: appello delle amministratrici alle donne del territorio

«Sabato 14 marzo ci recheremo, tutte insieme, presso il camper dell’Asl di Avellino nei giardini di Palazzo Loffredo per effettuare gli screening oncologici della mammella e della cervice uterina. Porteremo con noi parenti ed amiche, perché la prevenzione è fondamentale, gioca un ruolo importante nella vita di ognuna di noi».

Arriva, dalle assessore e dalle consigliere comunali di maggioranza di Monteforte Irpino un messaggio di grande importanza, un forte appello a tutte le donne del comune ai confini di Avellino a partecipare all’iniziativa “Salute in movimento” organizzata dall’Azienda Sanitaria Locale per sabato prossimo, dalle ore 9 alle ore 14, nei Giardini di Palazzo Loffredo nei pressi della Casa Comunale. «Noi ci saremo e vorremmo che le nostre concittadine colgano al volo questa iniziativa così importante».

«La tappa di Monteforte Irpino è la prima messa in calendario e di questo siamo particolarmente grati all’Asl e alla manager Conte – sottolinea il sindaco Fabio Siricio – La nostra è un’amministrazione volta al benessere, alla promozione di stili di vita sani e alla tutela della salute in tutte le sue forme. La prevenzione è una scelta oserei dire obbligata, dunque anche da parte mia l’invito alle residenti di Monteforte Irpino a recarsi presso il camper dell’Asl sabato mattina».

Tra gli esami previsti ad accesso gratuito, previa prenotazione: lo screening della mammella, con l’esecuzione della mammografia, per le donne residenti in provincia di Avellino nella fascia di età 50-69 anni; lo screening della cervice uterina, con l’esecuzione per le donne residenti in provincia di Avellino del Pap test, nella fascia di età 25-29 anni, e dell’HPV DNA test, nella fascia 30-64 anni; lo screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, compresi gli STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), eseguito su sangue capillare mediante pungidito. Inoltre, per le donne e gli uomini nella fascia di età 50-69 anni, sarà possibile aderire allo screening del colon retto tramite ritiro del kit per il SOF test.

Per prenotare l’esame sarà possibile telefonare, fino a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri, esclusivamente nella settimana antecedente la data interessata: sabato 14 marzo a Monteforte Irpino, tel. 392 9261907.