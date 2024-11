Nola, “pioggia” di premi per il patrychef Raffaele Caldarelli al “Merano Wine Festival”. Martedì la presentazione ufficiale della linea dei panettoni nello store di Boscofangone

Riconoscimento GOLD per il panettone Bianca, Amalfi, Pellecchiella e Bosco Bianco che il noto pastrychef Raffaele Caldarelli si è aggiudicato al “Merano Wine Festival” mentre doppio premio GOLD e PLATINUM per il Milanese.

Ogni anno, il Merano Wine Festival mette in luce le eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali ed il giovane ma già affermato pastrychef di origini vesuviane è una presenza apprezzata in questo evento di rilievo.

Anche per il 2024 infatti la commissione lo ha voluto premiare riconoscendone professionalità e competenza nel settore dell’arte dolciaria.

Gusti decisi nei suoi soffici lievitati che puntano all’innovazione senza mai tralasciare la tradizione rendendo il dolce must del Natale una bontà assoluta fin dal primo assaggio.

Non a caso la nota catena che vanta ben sei punti vendita in Campania, compreso uno all’interno dell’aeroporto di Capodichino, porta il made in Italy di qualità in giro per lo Stivale.

Martedì 19 novembre, lo store di Boscofangone – Cis di Nola (Isola 7) aprirà le porte del locale ai tanti curiosi per il consueto “assaggio” pre-natalizio dell’intera linea 2024. L’appuntamento è dalle ore 17.00

“Un successo di squadra che è frutto dell’impegno costante di tutto il team che mi affianca a cui va il mio più sincero e sentito grazie – dichiara Raffaele Caldarelli – Se oggi il marchio “Caldarelli Dolce e Salato” è una realtà che va oltre i confini locali lo devo soprattutto ai miei collaboratori che come me amano il buono e il bello di questo straordinario mestiere che non smette mai di stupire e conquistare. La ricerca continua di materie prime di qualità abbinata ad una forte passione è il nostro punto di forza. Viceversa il calore e l’affetto dei tanti che dopo tanti anni continuano ad affidarsi a noi è per noi un prezioso stimolo di aggiornamento e voglia di scommettere su nuovi progetti. Grazie a tutti”.