Il Nola non va oltre l’1-1 al “Solaro”: con l’Ercolanese è pari

Dopo la vittoria nell’andata dei Quarti di Coppa Italia, il Nola 1925 è tornato al “Solaro” per affrontare nuovamente l’Ercolanese, questa volta per il turno di campionato. L’incontro, terminato in parità, ha visto i bianconeri protagonisti di una prestazione convincente, ma incapaci di concretizzare a pieno le occasioni create.

La partita

Il Nola parte con il piede giusto, ma al 4′ rischia grosso su un contropiede: Celiento supera Pellino e tenta il gol da posizione defilata, ma Varsi salva provvidenzialmente sulla linea. Al 9′ i bianconeri trovano il vantaggio: Dell’Orfanello recupera palla nella propria trequarti, avvia il contropiede con Varsi e finalizza con un diagonale preciso che batte Maiellaro.

Appena un minuto dopo, il Nola sfiora il raddoppio con Melillo, ma Maiellaro è reattivo e chiude lo specchio della porta. Al 35′, arriva il pareggio dell’Ercolanese: Celiento lavora bene sulla sinistra e serve Malafronte, che fulmina Pellino con un tiro incrociato di prima intenzione.

Nel secondo tempo, il Nola mantiene il possesso e costruisce, ma la difesa dei granata resiste, impedendo ulteriori gol. Complici i pareggi di Afragolese e Forio, la classifica resta invariata.

Le dichiarazioni

Al termine della gara, mister Francesco Farina ha analizzato la prestazione: «Ci è già successo con l’Afragolese di giocare bene al secondo confronto, senza però vincere. Abbiamo disputato un’ottima gara su un campo difficile, dimostrando la nostra crescita. Meritavamo la vittoria, abbiamo avuto un possesso importante e creato occasioni pericolose. Resta il rammarico per non aver chiuso la partita, dobbiamo migliorare in finalizzazione. La mentalità vincente di questo gruppo, però, è evidente».

Il Nola ora si prepara a un’altra settimana intensa: nel weekend affronterà il Gladiator allo Sporting, mentre in settimana ci sarà il ritorno dei Quarti di Coppa contro l’Ercolanese. Con un calendario fitto di impegni, la squadra è chiamata a mantenere alta la concentrazione per continuare il suo percorso positivo.