SOS 4 ZAMPE. Gatto smarrito a Mugnano del Cardinale: si cerca il proprietario

A Mugnano del Cardinale, in via Roma 99, davanti all’Osteria Tempora, si aggira da due giorni un gatto che sembra essersi smarrito. L’animale, probabilmente una gatta data la colorazione del pelo, appare curato e abituato al contatto umano, tanto che si lascia accarezzare con tranquillità.

La gatta sembra cercare rifugio, tentando di entrare nel locale. Questo comportamento, insieme al suo aspetto sano, suggerisce che possa avere una famiglia che la sta cercando.

Chiunque riconosca questa gatta o abbia informazioni utili per rintracciare i proprietari è invitato a contattare il locale Osteria Tempora o a recarsi in via Roma 99.

Aiutiamo a riportare questa dolce gatta al sicuro nella sua casa! Ogni condivisione e segnalazione può fare la differenza