Nola. Iuppiter Edizioni presenta “I volti della voce” di Enza Silvestrini

Mercoledì 2 aprile alle ore 18.00, nella sala del Mozzillo dell’Istituto Santa Chiara a Nola, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Enza Silvestrini, I volti della voce, edito da Iuppiter Edizioni. Un evento che si preannuncia come un’importante occasione di confronto culturale e letterario, arricchito da interventi di spessore.

A introdurre l’incontro sarà Monsignor Luigi Mucerino, figura di riferimento per il suo impegno pastorale e intellettuale. Il suo contributo offrirà una chiave di lettura profonda sul valore della narrazione e della ricerca identitaria, temi centrali del romanzo di Silvestrini.

Nel cuore della presentazione, il preside Francesco Sepe, umanista e scrittore di grande sensibilità, guiderà il pubblico attraverso i temi e le atmosfere del libro, dialogando con l’autrice. Ad accompagnare il dibattito, la docente di italiano e latino Elena Scala darà voce ad alcuni brani tratti dal testo, rendendo tangibile la forza evocativa della narrazione.

I volti della voce è la storia di “Io”, un personaggio alla ricerca della propria identità, che deve ricomporre la sua storia per trovare un senso alla sua esistenza. Attraverso le voci di figure come “Mia Madre”, “Lui” e “l’amica”, il romanzo esplora le molteplici sfaccettature dell’essere e della memoria. Un elemento chiave del racconto è la ninna nanna Shpirti im, che accompagna la protagonista in un viaggio verso l’Albania alla scoperta di un passato lontano e di una lingua interiore autentica.

Il libro si muove su più livelli di lettura: gli eventi e i personaggi possono essere interpretati sia nella loro concretezza che come proiezioni di un io frammentato, che attraverso la narrazione cerca di ritrovare la propria unità. In questa ricerca, la voce diventa il mezzo attraverso cui il volto si rivela.

Enza Silvestrini è una scrittrice, poeta e saggista di grande rilievo. Tra le sue pubblicazioni con Iuppiter Edizioni figurano il romanzo Sulla soglia di piccole porte (2012, con postfazione di Aldo Masullo) e la favola in versi Diversi amori (2013, illustrata da Barbara Balbi). Ha inoltre pubblicato diverse raccolte di poesie, tra cui L’assedio (Ensemble, 2021), Controtempo (Oedipus, 2018) e Partenze (Manni, 2009).

Il suo impegno nel mondo letterario spazia dalla curatela di incontri e mostre di libri antichi a saggi e recensioni su poeti italiani del Novecento, apparsi in prestigiose riviste letterarie.

L’evento di presentazione di I volti della voce si prospetta come un’opportunità unica per immergersi in una narrazione intensa e coinvolgente, capace di interrogare il lettore sul significato dell’identità e del linguaggio. L’incontro offrirà uno spazio di riflessione profonda, arricchito da voci autorevoli e dalla lettura di brani scelti, per esplorare le molteplici sfaccettature di un romanzo che parla al cuore e alla mente.

(Andrea Salvatore Guerriero)