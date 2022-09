Nola, inaugurazione anno scolastico. Domani l’evento con il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi. L’iniziativa dell’associazione EX CARDUCCIANI

Si terrà domani, venerdì 30 settembre, la presentazione dell’anno scolastico 2022/’23 nella città di Nola.

L’appuntamento è dalle ore 10.00 nel palazzetto dello Sport della scuola Merliano-Tansillo in via Seminario.

L’iniziativa è dell’associazione “Ex Carducciani” presieduta dal preside Francesco Sepe e vede il coinvolgimento di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado.

Dopo i saluti della dirigente Maria Rosaria Guerriero e del vescovo della Diocesi di Nola, Mons. Francesco Marino, previsti gli interventi del presidente dell’associazione promotrice, Francesco Sepe, della dirigente scolastica dell’istituto “Albertini”, Amelia La Rocca in rappresentanza di tutti i dirigenti presenti, del sindaco di Nola, Carlo Buonauro, dell’assessore alla pubblica istruzione, Gemma De Falco, del sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi e del direttore USR Ettore Acerra.

In scaletta anche diverse performance artistiche e musicali a cura degli alunni dei plessi presenti.

“Iniziamo, carichi di energia e di rinnovato entusiasmo nel segno dei migliori auspici – dichiara Francesco Sepe – questo infatti è solo il primo di una serie di step che intendiamo portare avanti, mossi dall’amore per la cultura e per la nostra terra. Con il nuovo direttivo dell’associazione degli ex carducciani, nominato poco prima della pausa estiva e che mi onoro di presiedere – continua Sepe – abbiamo buttato giù diverse idee per la promozione delle eccellenze del territorio ma anche per la creazione di circuiti in grado di valorizzare il nostro patrimonio storico – culturale. Un progetto che vede tutti protagonisti, a cominciare dai giovani e dalle associazioni con i quali è nostra intenzione fare rete rafforzando sinergie avviate e siglando nuove intese. Lavoreremo al fianco degli enti e ringrazio tutte le scuole ed i rappresentanti istituzionali che hanno da subito accolto l’invito a partecipare all’inaugurazione dell’anno scolastico, consapevoli della grande responsabilità che ci attende. Buon lavoro a tutti noi” – conclude Sepe.

L’associazione “Ex Carducciani” è nata oltre venti anni fa ed attualmente è presieduta dall’ex preside Francesco Sepe. Vice presidente è Alfredo Podda mentre segretario e tesoriere è Roberto Caruso.