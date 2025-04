Nola, colpo di scena a 24 ore dal termine: Giuseppe Tudisco si ritira dalla corsa a sindaco

NOLA – A poche ore dalla chiusura ufficiale della presentazione delle liste per le elezioni comunali, arriva un clamoroso passo indietro: Giuseppe Tudisco, espressione dell’area progressista e candidato sostenuto dal Partito Democratico, ha annunciato il ritiro dalla competizione elettorale. Una scelta maturata – come ha spiegato in una nota – «per dignità e coerenza», dopo settimane segnate da scontri interni, personalismi e dinamiche che, a suo dire, nulla hanno a che vedere con l’idea di politica che intende rappresentare.

«L’amore profondo per la mia città – ha scritto Tudisco – mi ha spinto ad andare oltre ogni ostacolo personale. Ma la politica dovrebbe essere prima di tutto rispetto. Rispetto per le persone, per le idee, per la comunità. E qui a Nola, purtroppo, di vero rispetto ne ho visto poco». Un affondo diretto a chi, secondo l’ex candidato, ha anteposto interessi individuali a una progettualità condivisa per il futuro della città.

Il suo messaggio non è solo un saluto agli elettori, ma anche un atto d’accusa verso un certo modo di fare politica che – a suo giudizio – ha avvelenato il dibattito e impedito la costruzione di un’alternativa seria. Tudisco ha ringraziato apertamente i tanti cittadini, imprenditori, realtà associative e forze politiche che lo hanno sostenuto nelle ultime settimane, ma ha anche denunciato il clima di “cattiveria sterile” che ha condizionato l’intero percorso.

Il ritiro di Tudisco segue di pochi giorni quello di Luigi Caliendo, che aveva abbandonato la competizione il 17 aprile scorso con parole altrettanto amare, evocando «vendette politiche» e «personalismi sfrenati». Un doppio colpo per l’area progressista, che si ritrova ora senza un candidato forte a rappresentarla alle urne.

A certificare il momento di crisi è arrivata anche la nota ufficiale dei Giovani Democratici, che hanno comunicato la loro decisione di non partecipare alla competizione, definendola «lontana anni luce da una politica basata su valori e contenuti». Nel loro comunicato, i Gd hanno voluto esprimere stima e gratitudine nei confronti di Tudisco, definendolo «esempio di garbo e senso civico» e augurandosi che possa essere in futuro punto di riferimento per un nuovo progetto politico a Nola.

Intanto, mentre il clima si fa sempre più teso e confuso, restano in campo – salvo nuovi scossoni – Andrea Ruggiero con la lista “Insieme per Nola” e Maurizio Barbato, sostenuto da Fratelli d’Italia. La campagna elettorale entra nel vivo, ma l’assenza di una parte significativa del centrosinistra rischia di pesare fortemente sull’esito finale.