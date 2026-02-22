Nocera Superiore, a fuoco carro allegorico del Carnevale dopo l’urto con i cavi dell’alta tensione, panico tra i presenti. Borrelli (Avs): “Poteva essere una tragedia, verifiche approfondite su permessi, autorizzazioni e piani di sicurezza”

Momenti di paura questa mattina a Nocera Superiore, dove un carro allegorico del Carnevale ha preso improvvisamente fuoco mentre attraversava un passaggio a livello. Secondo le prime ricostruzioni, il carro avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione, innescando un incendio istantaneo. Le fiamme e il fumo hanno generato il panico tra i presenti, con decine di persone che si sono date alla fuga.

“A Nocera Superiore avremmo potuto assistere a una tragedia. È inconcepibile che durante una manifestazione pubblica un carro allegorico possa entrare in contatto con i cavi dell’alta tensione, prendendo fuoco in mezzo a decine di persone. Chiederemo verifiche rigorose su autorizzazioni, permessi e piani di sicurezza, vogliamo sapere se tutto fosse realmente in regola. Il percorso era noto, così come i potenziali pericoli. Com’è possibile che un carro fosse talmente alto da toccare i cavi? Questi rischi dovevano essere previsti ed evitati. Non possiamo affidarci alla fortuna, la sicurezza deve essere una priorità assoluta, soprattutto negli eventi pubblici”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

Link al video: https://www.facebook.com/reel/4331536923791523

(Comunicato stampa)