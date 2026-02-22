Napoli avanti, poi il crollo: l’Atalanta ribalta tutto nel finale

Beukema illude gli azzurri, ma la Dea cambia passo nella ripresa: Pasalic pareggia, Samardzic firma il sorpasso e condanna il Napoli a Bergamo.

Il Napoli parte meglio, colpisce, ma non chiude. E alla fine paga. A Bergamo finisce 2-1 per l’Atalanta, con la squadra di Conte che spreca il vantaggio iniziale e si fa ribaltare nella ripresa da una Dea più lucida e concreta nei momenti decisivi.

L’avvio è tutto di marca azzurra. Il Napoli costruisce, palleggia e trova il premio al 18’, quando Beukema sfrutta una situazione favorevole e porta avanti i suoi. Una rete che certifica la buona partenza dei partenopei, capaci di gestire il ritmo e tenere in controllo la gara nella prima frazione.

Ma nella ripresa cambia tutto. L’Atalanta cresce, alza l’intensità e trova nuova energia anche grazie ai cambi. Il pareggio arriva al 61’ con Pasalic, sempre più punto di riferimento della manovra offensiva bergamasca. Il Napoli accusa il colpo e perde compattezza, lasciando campo agli inserimenti avversari.

Il momento decisivo arriva all’81’: cross preciso dalla destra e Samardzic, entrato dalla panchina, trova il guizzo vincente che completa la rimonta. Un colpo pesante, che ribalta inerzia e risultato.

Gli azzurri provano a reagire nel finale, ma senza la necessaria incisività. Restano anche alcune difficoltà individuali, soprattutto sugli esterni, mentre dall’altra parte l’Atalanta gestisce con ordine e porta a casa una vittoria che rilancia le ambizioni europee.

Per il Napoli è una sconfitta che pesa, soprattutto per come è maturata: partita in controllo, poi sfuggita nella ripresa tra calo di ritmo e scelte decisive degli avversari.

TABELLINO

ATALANTA–NAPOLI 2-1

Marcatori: 18’ Beukema (N), 61’ Pasalic (A), 81’ Samardzic (A)

ATALANTA (3-4-2-1):

Carnesecchi; Scalvini (69’ Djimsiti), Hien, Kolasinac (84’ Ahanor);

Bellanova (57’ Bernasconi), De Roon, Pasalic, Zappacosta;

Sulemana (46’ Samardzic), Zalewski;

Krstovic (57’ Scamacca).

Allenatore: Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus (70’ Olivera), Buongiorno;

Mazzocchi (63’ Politano), Elmas, Lobotka, Gutierrez (63’ Spinazzola);

Vergara (70’ Giovane), Alisson Santos (85’ Lukaku);

Hojlund.

Allenatore: Conte.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Juan Jesus (N), Zalewski (A)

Espulsi: nessuno

Note: gara iniziata con qualche minuto di ritardo per un problema tecnico all’assistente Cecconi; 83’ uscita per infortunio di Kolasinac; recupero 3’ pt, 4’ st.