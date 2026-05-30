Il Ministro Valditara ad Arcella inaugura il nuovo Polo dell’Infanzia: presenti anche i neo consiglieri di Quadrelle Felice Angelo Conte e Anna Schettino

Due anni di lavori e un investimento di circa un milione di euro hanno restituito alla comunità di Arcella un edificio completamente rinnovato, destinato a diventare dal prossimo settembre il nuovo Polo dell’Infanzia del territorio. La struttura, ricostruita dopo l’abbattimento del vecchio plesso scolastico, ospiterà nido e scuola dell’infanzia, offrendo un importante servizio alle famiglie di Montefredane e dell’intero comprensorio industriale di Pianodardine.

A suggellare il momento inaugurale è stata la visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, accolto dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, dalle autorità scolastiche e da numerosi amministratori del territorio.

Tra i presenti hanno partecipato anche i neo consiglieri comunali di Quadrelle, Felice Angelo Conte e Anna Schettino, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’amministrazione Quadrellese a un progetto considerato strategico per lo sviluppo dei servizi educativi dell’intera area.

La cerimonia si è aperta con la benedizione dei nuovi locali da parte del parroco don Michele Ciccarelli. Presenti inoltre la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, Fiorella Pagliuca, il dirigente scolastico Attilio Lieto, il corpo docente, il personale scolastico e numerosi cittadini.

Il nuovo Polo dell’Infanzia può già contare su otto iscritti e punta a diventare un punto di riferimento per le famiglie del territorio grazie alla sua posizione strategica tra Avellino, Atripalda e l’area industriale di Pianodardine.

«Questa struttura sorge in un’area densamente popolata da giovani famiglie e lavoratrici – ha dichiarato il sindaco Ciro Aquino – e potrà servire non solo Montefredane ma anche l’intera area vasta industriale. Abbiamo rispettato i tempi di realizzazione e la presenza del Ministro, per la seconda volta nel nostro comune, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le aree interne e il Mezzogiorno».

Nel suo intervento, il Ministro Valditara ha ribadito l’importanza di investire nelle comunità dell’entroterra campano: «È fondamentale garantire istruzione, servizi e opportunità anche nei piccoli centri, affinché i giovani possano costruire il proprio futuro nei luoghi in cui sono nati. Le comunità delle aree interne rappresentano un patrimonio di valori, tradizioni e coesione sociale che va sostenuto e valorizzato».

Nel corso della manifestazione, il sindaco Aquino ha inoltre annunciato l’intenzione di conferire la cittadinanza onoraria di Montefredane al Ministro Giuseppe Valditara, quale riconoscimento per l’attenzione dimostrata verso il territorio e le sue esigenze.

L’apertura del nuovo Polo dell’Infanzia rappresenta così non solo il completamento di un importante intervento infrastrutturale, ma anche un segnale di fiducia e rilancio per le famiglie e per il futuro delle aree interne della provincia di Avellino.