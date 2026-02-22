SIRIGNANO. Gita sociale a Viareggio e Pisa: due giorni di allegria e condivisione

Nei giorni 21 e 22 febbraio, l’Associazione Insieme per Sirignano ha organizzato una splendida gita sociale che ha condotto i partecipanti nelle affascinanti città di Viareggio e Pisa, regalando momenti di svago, cultura e autentica convivialità.

Il viaggio è iniziato con la visita a Pisa, dove i partecipanti hanno potuto ammirare da vicino la celebre Torre Pendente e la suggestiva Piazza dei Miracoli, immergendosi nella bellezza storica e artistica di uno dei luoghi più iconici d’Italia. Non sono mancati scatti fotografici e momenti di stupore davanti a un patrimonio che continua a incantare visitatori da tutto il mondo.

Il secondo momento della gita ha visto il gruppo protagonista a Viareggio, nel pieno dell’atmosfera festosa del celebre Carnevale. Tra maschere, colori, musica e carri allegorici spettacolari, i partecipanti si sono lasciati coinvolgere dall’energia e dall’allegria dell’evento, vivendo un’esperienza unica fatta di sorrisi, divertimento e spirito di gruppo.

Particolarmente apprezzata è stata la partecipazione attiva dei soci, molti dei quali hanno indossato costumi carnevaleschi contribuendo a creare un clima di festa e condivisione che ha reso la gita ancora più speciale.

L’iniziativa si è rivelata un’occasione preziosa per rafforzare i legami tra i partecipanti, promuovere la socialità e valorizzare lo stare insieme ‘oltre il quotidiano’, nello spirito che da sempre contraddistingue l’Associazione.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la collaborazione, nonché agli organizzatori per l’impegno e la cura con cui è stata realizzata questa bellissima esperienza.