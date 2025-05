Nocera Inferiore, salta il concerto di Very e Sasy per la festa di San Prisco: il sindaco ne chiede la cancellazione

NOCERA INFERIORE – Niente esibizione per Very e Sasy. Il concerto del noto duo di TikTok, atteso per venerdì 9 maggio in occasione dei festeggiamenti per San Prisco, patrono della città, è stato ufficialmente annullato. La decisione è arrivata su richiesta diretta del sindaco Paolo De Maio, che ha chiesto al comitato organizzatore di ritirare l’invito rivolto ai due influencer partenopei, noti per lo spettacolo “’A paranza ro’ Tramuntan”.

«Pur avendo visionato in precedenza il programma – ha spiegato il primo cittadino – non avevamo approfondito tutti i dettagli. Quando è emersa la questione, abbiamo ritenuto opportuno intervenire per evitare polemiche e fraintendimenti. Ringrazio i membri della commissione per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati».

La cancellazione è arrivata dopo le numerose critiche esplose sui social nelle ore successive alla presentazione ufficiale del programma. Molti cittadini avevano espresso dissenso per la presenza dei due performer su un palco allestito nel quartiere Vescovado, a pochi passi dalla Cattedrale, ritenendola poco consona al contesto religioso della ricorrenza.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che aveva già espresso in passato posizioni critiche su spettacoli di questo tipo. Non è la prima volta che il sindaco De Maio si oppone a presenze controverse durante eventi pubblici: lo scorso anno, sempre su sua richiesta, fu annullata l’esibizione di Rita De Crescenzo prevista durante la festa di Sant’Anna nel quartiere Fiano.

Una linea chiara, quella dell’amministrazione comunale, che intende mantenere un profilo sobrio e rispettoso nei confronti delle tradizioni religiose e culturali cittadine.