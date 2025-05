Napoli, omicidio Emanuele Durante: operazione all’alba dei Carabinieri

Napoli – Dalle prime luci dell’alba è in corso un’importante operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Il provvedimento riguarda l’omicidio di Emanuele Durante, avvenuto nel pomeriggio del 15 marzo scorso nei pressi del Museo Nazionale. Gli indagati sono gravemente indiziati di aver partecipato, con ruoli diversi e in concorso tra loro, all’esecuzione del delitto.

L’inchiesta, coordinata dalla DDA partenopea, è il risultato di un’intensa attività investigativa durata settimane, condotta anche con il supporto di attività tecniche e riscontri sul territorio. L’omicidio aveva suscitato forte allarme nella comunità, non solo per la sua efferatezza ma anche per il luogo in cui era avvenuto, in pieno centro cittadino.

Gli sviluppi dell’operazione e ulteriori dettagli sull’identità degli indagati potrebbero emergere nel corso della giornata.