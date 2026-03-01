Nasce il progetto per un Gruppo AIDO Mandamentale: incontro pubblico a Baiano

Si muovono i primi passi verso la costituzione di un nuovo Gruppo AIDO Mandamentale con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della donazione degli organi, un tema di straordinaria importanza sociale ma ancora oggi poco conosciuto e spesso accompagnato da dubbi e disinformazione.

L’iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica su un gesto di grande altruismo e civiltà che può salvare vite umane e offrire una nuova speranza a tante persone in attesa di trapianto. La donazione degli organi rappresenta infatti un atto concreto di solidarietà, capace di trasformare un momento di dolore in un’opportunità di vita per altri.

Il primo incontro di presentazione del progetto si terrà giovedì 5 marzo alle ore 19:00 presso la sede della Pro Loco di Baiano, in Corso G. Garibaldi 58. L’appuntamento sarà un’occasione per illustrare le finalità del gruppo, confrontarsi con i cittadini e coinvolgere volontari interessati a collaborare attivamente alla nascita del nuovo presidio territoriale.

A promuovere l’iniziativa è il presidente del Gruppo AIDO Nola-Cimitile, Felice Peluso, che invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa: «Diffondere la cultura della donazione significa costruire una comunità più consapevole e solidale. Il contributo di ciascuno può fare la differenza».

L’incontro è aperto a tutti: cittadini, associazioni, giovani e realtà del territorio che desiderano informarsi e dare il proprio sostegno a un progetto di alto valore sociale.