Shock a Montemiletto: cane trovato impiccato ad un albero, caccia al responsabile

Un cane di taglia media è stato trovato impiccato a un albero in un terreno isolato nelle campagne di Montaperto, frazione del comune di Montemiletto. Un episodio di estrema crudeltà che ha scosso la comunità locale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile o ai responsabili del gesto. Presenti anche i veterinari dell’Asl, che hanno provveduto al recupero della carcassa dell’animale. Il corpo sarà trasferito all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici per gli accertamenti tecnici necessari a chiarire le cause della morte e verificare eventuali ulteriori elementi utili alle indagini.

Al momento non vi sono indicazioni sull’identità dell’autore dell’atto. Immediata la presa di posizione del sindaco Massimiliano Minichiello, che ha espresso “condanna totale per un gesto deplorevole che suscita sdegno e indignazione”. Il primo cittadino ha auspicato che le forze dell’ordine possano individuare al più presto i responsabili e ha annunciato la disponibilità dell’amministrazione comunale a sostenere le spese per garantire una degna sepoltura all’animale.

Non si tratta purtroppo di un episodio isolato: già nel 2019 si erano verificati fatti simili sul territorio comunale. In quell’occasione l’amministrazione deliberò la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile, poi identificato. Una linea che il Comune intende confermare anche in questo nuovo caso.