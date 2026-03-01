VINCE IL PREMIO DELLA CRITICA A SANREMO L’AVVOCATO IRPINO CLAUDIO SARA

Settimana ricca di traguardi e successi per la casa editrice Il Papavero. Mentre la dott.ssa Martina Bruno approda a Lucerna per l’evento di domenica 1° marzo, che la vedrà relatrice e ospite d’onore al convegno “Italofonia: lingua oltre i confini”, l’avvocato Claudio Sara conquista Sanremo.
L’autore, da anni apprezzato per le sue pubblicazioni, ha ricevuto il Premio della Critica nell’ambito del concorso Sanremo Writers 2026 per il giallo giudiziario Oltre la passione (Edizioni Il Papavero).
Tra repentini colpi di scena, indagini serrate e spiazzanti vicende processuali, i protagonisti vivono mesi di profonda tensione, tenendo il lettore con il fiato sospeso.
La targa consegnata all’autore riporta la seguente motivazione:
«Premio della critica tributato all’unanimità dalla giuria, per la capacità di riportare il giallo giudiziario italiano in un contesto storico preciso, utilizzando il diritto come lente narrativa per leggere un’intera epoca. La cura documentaria e l’attenzione ai meccanismi processuali dimostrano ottima consapevolezza autoriale. Lo stile narrativo, curato e immersivo, cattura il lettore.»
Un riconoscimento che consacra un autore capace di trasformare il diritto in potente materia narrativa.