Nasce il gruppo consiliare “Mugnano del Cardinale Libera”. I motivi della scelta

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale è stata ufficializzata la nascita di un nuovo gruppo consiliare autonomo: “Mugnano del Cardinale Libera”. Una decisione importante, maturata nel tempo e frutto di un percorso politico e umano che, come spiegano i promotori, non è stato né breve né semplice.

Alla base di questa scelta vi è la volontà di superare limiti e rigidità che, nel corso del tempo, hanno reso difficile ampliare gli spazi di partecipazione e confronto. Un passaggio, dunque, che nasce da una riflessione approfondita e che si inserisce nel pieno rispetto delle istituzioni e del mandato ricevuto dai cittadini.

Il nuovo gruppo si propone come uno spazio libero, orientato al dialogo e al confronto costruttivo. L’obiettivo è quello di portare avanti l’impegno politico con rinnovata autonomia, senza però rinunciare alla collaborazione con le altre forze presenti in Consiglio. Al contrario, viene ribadita la disponibilità a lavorare insieme, senza pregiudizi, per il bene della comunità.

“Mugnano del Cardinale Libera” intende configurarsi come un luogo aperto alle idee, alle proposte e alle esigenze dei cittadini. Un punto di riferimento per chi desidera contribuire attivamente alla vita amministrativa del paese, mantenendo sempre al centro l’interesse collettivo.

I consiglieri Antonietta Napolitano e Felice D’Apolito assicurano continuità nell’impegno e nella presenza sul territorio, sottolineando come cambierà il metodo, ma non la dedizione. Resta infatti fondamentale il rapporto diretto con i cittadini, invitati a partecipare e a condividere segnalazioni, suggerimenti e proposte.

Per facilitare questo dialogo, il gruppo invita la cittadinanza a restare in contatto anche attraverso i canali digitali, come WhatsApp, per ricevere aggiornamenti e contribuire attivamente alle iniziative future.

Un nuovo percorso, dunque, che si apre all’insegna della responsabilità, della partecipazione e della libertà di azione, con lo sguardo rivolto allo sviluppo e al benessere dell’intera comunità.