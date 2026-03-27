NON E’ PIU’. Baiano, primo anniversario della scomparsa di Mario Mangino: sabato la messa in suffragio

BAIANO – Un momento di raccoglimento e memoria per ricordare una figura cara alla comunità. Sabato 28 marzo 2026, presso la Parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Baiano, sarà celebrato il primo anniversario dalla scomparsa di Mario Mangino, conosciuto da tutti come “Mast’ Mario”.

La Santa Messa in suffragio sarà officiata alle ore 18.00, occasione in cui familiari, parenti e amici si ritroveranno uniti nel ricordo e nella preghiera.

A un anno dalla sua scomparsa, resta vivo l’affetto di quanti lo hanno conosciuto e stimato. I familiari hanno voluto ricordarlo con un messaggio semplice ma sentito, ringraziando tutti coloro che prenderanno parte alla celebrazione e che continueranno a custodirne la memoria.

Un appuntamento che rappresenta non solo un momento religioso, ma anche un’occasione per stringersi attorno alla famiglia e rendere omaggio a una persona che ha lasciato un segno nella comunità locale.