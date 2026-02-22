Napoli, scuola Ilaria Alpi di Scampia inagibile. “Perdite d’acqua e muffa alle pareti, bambini costretti a condizioni invivibili” le mamme esasperate scrivono a Borrelli (Avs): “Interventi immediati per garantire il diritto allo studio”.

“La scuola primaria Ilaria Alpi di Scampia versa in condizioni gravissime. Perdite d’acqua, muffa alle pareti, infiltrazioni, aule fredde e ambienti insalubri rendono di fatto inagibile la struttura, mettendo a rischio la salute di alunni, docenti e personale scolastico”. Sono le mamme degli studenti di Scampia a scrivere al deputato Francesco Emilio Borrelli per denunciare una situazione definita esasperante. “Adesso alcune aule sono state chiuse, l’ingresso principale è invece sbarrato da tempo, e i nostri figli sono stati divisi in turni, uno dalle 8 alle 12 e un altro dalle 12,30 alle 16,45. Sono orari complicatissimi per noi genitori impegnati al lavoro. Siamo ormai davvero stanchi di vivere questa situazione assurda”.

Borrelli ha annunciato che chiederà immediatamente verifiche tecniche e interventi urgenti da parte degli enti competenti, affinché la scuola venga messa in sicurezza e resa pienamente agibile nel più breve tempo possibile. “È inaccettabile che nel 2026 ci siano scuole ridotte in queste condizioni. Parliamo di bambini, del loro diritto allo studio, della loro salute e della loro dignità. Scampia è un territorio già segnato da mille difficoltà e non può permettersi di perdere presidi fondamentali come la scuola. Chiudere una scuola o lasciarla marcire significa abbandonare i ragazzi e condannarli all’emarginazione. Servono verifiche immediate e interventi rapidi e risolutivi. I nostri giovani vanno tutelati, sempre. Si pensi anche ad un temporaneo cambio di sede, per consentire i lavori e garantire continuità ai programmi scolastici”. Ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra.

Link al video: https://www.facebook.com/reel/880177351528741

