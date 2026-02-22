Costiera e Casertano, droga in auto con i figli minorenni: tre arresti

Due distinti controlli antidroga dei carabinieri hanno portato all’arresto di tre persone tra la costiera sorrentina e la provincia di Caserta. In entrambi i casi, a bordo delle auto fermate dai militari vi erano anche figli minorenni degli indagati.

Il primo episodio è avvenuto a Sant’Agnello, in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Sorrento hanno fermato un’auto con a bordo una 45enne di Pompei e il figlio di cinque anni. La donna, apparsa visibilmente agitata durante il controllo, è stata trovata in possesso di nove dosi di cocaina. Condotta in caserma, è stata arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il bambino è rimasto con i militari durante le formalità di rito.

Il secondo caso si è verificato a Maddaloni, nel Casertano. Una coppia – lui 40enne e lei 26enne, madre di un bambino di 10 anni presente in auto – è stata fermata dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Maddaloni dopo essere stata notata per movimenti sospetti. La perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha portato al sequestro di quasi 40 grammi di hashish, diversi grammi di cocaina e 3.760 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Per entrambi è scattato l’arresto.