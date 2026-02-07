Napoli, riaperta a senso unico via Agnano agli Astroni dopo la frana del 25 novembre. Europa Verde: “Ora procedere in tempi rapidi al ripristino completo della circolazione”

È stata finalmente riaperta, seppur a senso unico, via Agnano agli Astroni, la strada chiusa dal 25 novembre 2025 a seguito di una frana che ne aveva reso necessario l’interdizione totale al traffico. Una riapertura attesa da cittadini, pendolari e commercianti, che per oltre due mesi hanno dovuto fare i conti con gravi disagi, lunghi percorsi alternativi, rallentamenti quotidiani e un significativo calo delle attività economiche della zona. Nel corso di questi mesi si sono susseguite numerose iniziative, volte alla riapertura della strada, da parte dei residenti, sostenute e rilanciate dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da Rosario Pugliese, componente dell’Esecutivo regionale di Europa Verde, e da Roberto Russo, responsabile dell’associazione Cellule di Bonifica Sociale. Striscioni, sit-in e appelli pubblici hanno mantenuto alta l’attenzione sulla vicenda, con l’obiettivo di arrivare quanto prima a una soluzione.

“Accogliamo con favore la riapertura, anche se parziale, di via Agnano agli Astroni, che rappresenta un primo passo importante per il ritorno alla normalità. Ora è fondamentale procedere con rapidità al completamento degli interventi necessari per consentire il ripristino totale della circolazione in piena sicurezza, rispondendo così alle legittime esigenze dei cittadini, dei pendolari e dei commercianti della zona. Questa arteria è strategica per la mobilità e per l’economia del territorio, restituirla pienamente alla città significa ridare respiro a un’intera comunità”. Hanno dichiarato Borrelli e Pugliese.