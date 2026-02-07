Napoli, scooter contromano investe una donna a passeggio con i cani. Minacciata e inseguita dal branco di giovanissimi si rifugia nell’androne del palazzo, sfasciati i vetri del portone

Paura nella notte a Napoli, intorno all’1:00, in via G. Gigante, dove i carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti su segnalazione di una donna di 37 anni. Giunti sul posto, i militari hanno ricostruito una vicenda inquietante. La donna stava passeggiando con i suoi due cani quando un individuo, in sella a uno scooter e procedendo contromano, ha rischiato di investirla mentre attraversava la strada. Spaventata, la 37enne ha tentato di fotografare la targa del mezzo. A quel punto il centauro, descritto come molto giovane, si è fermato e l’ha minacciata intimandole di cancellare la foto. La donna si è quindi rifugiata all’interno di un portone per mettersi al sicuro. Dopo pochi istanti, lo stesso individuo è tornato sul posto insieme ad altri ragazzi a bordo di altri scooter. Il gruppo ha immediatamente assaltato il portone del palazzo con violenza, sfondando i vetri e minacciando pesantemente la donna.

“Quanto accaduto è gravissimo e inaccettabile. Questo branco di ragazzini senza regole rappresenta un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Chiediamo che gli autori vengano individuati al più presto e sanzionati come meritano. Chi è capace di compiere atti simili non può circolare liberamente nelle nostre città. Ancora più allarmante è la giovanissima età di questi soggetti, probabilmente neanche maggiorenni. E’ l’ennesimo segnale di una devianza minorile che sta tristemente dilagando in tutta la nostra città. Servono interventi decisi, prevenzione, controlli costanti e pene certe per fermare questa spirale di violenza prima che degeneri ulteriormente.” Lo hanno detto il deputato Francesco Emilio Borrelli e Rino Nasti, consigliere della Municipalità V per Europa Verde.