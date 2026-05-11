NAPOLI. Piazza San Francesco a Capuana: minaccia la dipendente di un bar brandendo un coltello. La Polizia di Stato arresta un 41enne.

11/05/2026 binews.it CRONACA, EVIDENZA, NAPOLI Città 0

NAPOLI. Piazza San Francesco a Capuana: minaccia la dipendente di un bar brandendo un coltello. La Polizia di Stato arresta un 41enne.

Nel pomeriggio odierno, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne del Burkina Faso, per porto di armi per cui non è ammessa licenza in luoghi in cui vi sia concorso o adunanza di persone.

In particolare, gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore di Napoli a seguito dei fatti avvenuti domenica pomeriggio in piazza San Francesco a Capuana, sono prontamente intervenuti nella medesima piazza dove il prevenuto, armato di coltello, stava minacciando una dipendente di un bar.

La prontezza degli agenti ha impedito il rapido degenerare della situazione; gli operatori, infatti, hanno immediatamente disarmato e bloccato il 41enne e sequestrato il coltello a serramanico con lama di 8 cm circa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.