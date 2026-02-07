Napoli da batticuore al Ferraris: Hojlund firma il 3-2 al 95’

Il Napoli vince una partita incredibile al Ferraris, piegando il Genoa 3-2 al termine di novanta minuti ricchi di episodi, errori, rimonte e tensione. Decisivo Rasmus Hojlund, che nel recupero trasforma il rigore della vittoria regalando agli azzurri tre punti pesantissimi nonostante l’inferiorità numerica.

La gara si accende subito: dopo appena tre minuti il Genoa passa in vantaggio con Malinovskyi, freddo dal dischetto. La reazione del Napoli è immediata. Al 20’ Hojlund ristabilisce la parità, e appena sessanta secondi più tardi McTominay completa il sorpasso con una conclusione potente che manda in estasi il settore ospiti.

La partita resta aperta e combattuta, anche perché la serata si rivela complicata per Buongiorno, protagonista in negativo di due errori pesanti che favoriscono le ripartenze rossoblù e tengono il Genoa in partita, contribuendo alla crescente tensione difensiva degli azzurri. Nella ripresa i liguri approfittano di un’incertezza del reparto arretrato e trovano il 2-2 con Colombo, riportando equilibrio al match. La situazione si complica ulteriormente per il Napoli quando Juan Jesus viene espulso al 76’, lasciando la squadra di Conte in dieci uomini nel momento più delicato.

Nonostante l’inferiorità numerica, gli azzurri non arretrano e continuano a cercare il colpo decisivo. Nel recupero arriva l’episodio che decide tutto: calcio di rigore per il Napoli e Hojlund, con grande freddezza, firma la doppietta personale e il definitivo 3-2 che chiude una sfida rocambolesca.

Un successo sofferto ma di carattere, arrivato al termine di una gara piena di difficoltà, in cui il Napoli ha saputo reagire agli episodi negativi trovando la forza di vincere fino all’ultimo secondo.

⸻

TABELLINO

GENOA–NAPOLI 2-3

Marcatori:

3’ rig. Malinovskyi (G), 20’ Hojlund (N), 21’ McTominay (N), 57’ Colombo (G), 95’ rig. Hojlund (N)

GENOA (3-5-2):

Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez;

Norton-Cuffy, Malinovskyi (74’ Masini), Frendrup, Ellertsson, Martin (74’ Messias);

Vitinha (89’ Cornet), Colombo (64’ Ekuban).

Allenatore: De Rossi.

NAPOLI (3-4-2-1):

Meret; Rrahmani, Buongiorno (60’ Beukema), Juan Jesus;

Gutierrez, Lobotka, McTominay (46’ Giovane; 77’ Olivera), Spinazzola;

Vergara, Elmas;

Hojlund.

Allenatore: Conte.

Arbitro: Massa

Ammoniti: Meret (N), Vasquez (G), Marcandalli (G), Spinazzola (N)

Espulsi: Juan Jesus (N) al 76’ per doppia ammonizione