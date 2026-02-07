Scritte offensive contro Manfredi a Bagnoli, la solidarietà del Pd regionale

NAPOLI – Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania esprime piena solidarietà al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo la comparsa di gravi scritte offensive nel quartiere di Bagnoli. A intervenire è il capogruppo dem in Consiglio regionale, Maurizio Petracca, che condanna con fermezza l’episodio.
«Si tratta di un fatto inaccettabile – afferma Petracca – che va condannato senza esitazioni, perché travalica il legittimo diritto al dissenso e scivola in una dimensione di violenza verbale che nulla ha a che vedere con il confronto democratico».
Il capogruppo regionale ribadisce come la libertà di manifestare ed esprimere opinioni critiche rappresenti un pilastro fondamentale della democrazia, ma sottolinea la necessità di non oltrepassare certi limiti. «Quando il confronto si trasforma in attacco personale, intimidazione o linguaggio offensivo – prosegue – si supera una soglia che non può essere tollerata».
Secondo Petracca, episodi di questo tipo non contribuiscono in alcun modo al dibattito pubblico, ma finiscono per abbassarne il livello e alimentare un clima di tensione che non giova né alle istituzioni né alla cittadinanza. Da qui l’appello a riportare il confronto politico su un piano civile e rispettoso, nel solco dei valori democratici.