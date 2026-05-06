Napoli blindata per Papa Leone XIV: scuole chiuse e piano trasporti straordinario

Cresce l’attesa per lo storico arrivo di Papa Leone XIV a Napoli. Il prossimo 8 maggio, in occasione del primo anniversario del suo pontificato, il Santo Padre visiterà Napoli e Pompei. Ciò ha spinto le autorità a varare misure eccezionali per la sicurezza e l’ordine pubblico.

È stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio. La decisione è stata presa per “garantire la sicurezza dei cittadini e il regolare svolgimento dell’evento”.

La visita papale inizierà al mattino a Pompei, dove Leone XIV presiederà la recita della Supplica alla Madonna del Rosario. Nel pomeriggio, il Pontefice si sposterà nel capoluogo campano. L’evento più importante è previsto in Piazza del Plebiscito poco dopo le 17:00, dove sono già attesi tra i 20.000 e i 30.000 fedeli.

Per gestire l’afflusso record di pellegrini, le aziende di trasporto hanno predisposto corse straordinarie:

⁃ Circumvesuviana (EAV): Il servizio inizierà alle 03:50 del mattino con treni speciali da Napoli, Sorrento, Poggiomarino e Torre Annunziata.

⁃ Tra le 12:00 e le 14:30 saranno attivate navette ferroviarie aggiuntive sulla tratta Pompei Santuario – Napoli per facilitare il rientro dopo le funzioni mattutine.

L’intero percorso papale sarà interdetto al traffico veicolare, con ampie aree pedonali istituite sia a Napoli che a Pompei. Le autorità raccomandano caldamente l’utilizzo esclusivo dei mezzi pubblici.

Napoli si prepara dunque a vivere una giornata di grande spiritualità, ma anche di massima allerta logistica, per accogliere al meglio il Santo Papa.