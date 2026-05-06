Porte Aperte da Brandolino Expo: weekend di novità ad Avella

Avella si prepara ad accogliere un fine settimana all’insegna della scoperta e dell’innovazione. Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, presso la sede di Brandolino Expo in Via Nazionale delle Puglie, andrà in scena l’evento “Porte Aperte”, un appuntamento pensato per coinvolgere il pubblico con tante novità e una sorpresa speciale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per visitare gli spazi espositivi, conoscere da vicino prodotti e servizi e immergersi in un’atmosfera dinamica e accogliente. L’organizzazione promette un’esperienza coinvolgente, rivolta sia agli addetti ai lavori sia ai semplici curiosi.

Durante le due giornate, i visitatori potranno scoprire le ultime proposte, interagire con lo staff e vivere momenti di intrattenimento pensati per rendere l’evento ancora più speciale. Non mancheranno, infatti, iniziative pensate per sorprendere il pubblico e rendere la visita memorabile.

Brandolino Expo invita tutti a partecipare e a restare aggiornati attraverso i propri canali social ufficiali, dove saranno condivisi ulteriori dettagli sull’evento.

Un appuntamento da non perdere per chi vuole conoscere da vicino una realtà in crescita e lasciarsi sorprendere dalle novità in arrivo.