Napoli Basket, sfida alla capolista Trapani Sharks: Valli suona la carica

Posticipo, ad alta tensione per la S.S. Napoli Basket, che lunedì 28 aprile sarà chiamata a un’impresa contro la capolista Trapani Sharks. La gara, valida per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A, si disputerà alla Fruit Village Arena con palla a due fissata per le ore 20:30.

A caricare l’ambiente ci ha pensato coach Valli: “Contro la capolista Trapani serve una prova di squadra”, ha dichiarato alla vigilia di una sfida che si preannuncia tanto difficile quanto affascinante. Gli azzurri cercheranno di interrompere la marcia dei siciliani, protagonisti finora di una stagione straordinaria.

MSC Cruises, Silver Sponsor del Napoli Basket, sarà il Match Sponsor dell’incontro, a sottolineare ulteriormente l’importanza dell’evento.

I biglietti per assistere alla partita sono ancora disponibili sia sulla piattaforma Vivaticket sia direttamente al botteghino della Fruit Village Arena, che aprirà dalle ore 19:00.

Per chi non potrà essere presente, la gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 e su DAZN, oltre agli aggiornamenti live sulle pagine social ufficiali del club partenopeo.

Il Napoli Basket chiama a raccolta i suoi tifosi: lunedì sera servirà tutto il calore possibile per spingere gli azzurri verso un risultato di prestigio.