MUGNANO DEL CARDINALE. “Una lanterna per un desiderio”, un successo la manifestazione organizzata dal Comitato e dai Battenti di S. Filomena Festa

Il Comitato Festa e Battenti ringraziano tutti, indistintamente, soprattutto chi ha partecipato al loro fianco con un concreto supporto per la riuscita della manifestazione “Una lanterna per un desiderio” in occasione del ritrovamento del Sacro Corpo di Santa Filomena. Ringraziano in modo particolare il Sindaco, Dott. Alessandro Napolitano e tutta l’Amministrazione comunale neo-eletta per il supporto e la vicinanza. Un ringraziamento speciale al nostro Rettore del Santuario, Don Giuseppe Autorino, per la fiducia e la guida saggia, attenta e sincera nell’indirizzare l’intero Comitato verso soluzioni sempre ottimali ed infine,,in ultimo non per importanza,si ringraziano:

ARTE FLOREALE TEDESCHI, PASTICCERIA CAVOUT, PASTICERRIA LA MIMOSA, AMERICAN BAR, SALUMIFICIO CORBISIERO PAOLO, TORRONIFICIO MANCANIELLO, CERAMICA TEDESCHI, ROSARIA TEDESCHI, ROZZA ELENA, LOMBARDI ANGELA, GIOVANNI BIANCO, PETRILLO PAOLO, FERRARA CARMINA, CANONICO FRANCESCO, NAPPI CLEMENTIZIA, LONGOBARDI CAROLINA, PETRILLO LIBERATO.

Siamo stati lieti inoltre di accogliere nella nostra comunità il Cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione e per L’Evangelizzazione dei Popoli, nostro Vescovo Francesco Marino della diocesi di Nola e tutti i sacerdoti che hanno partecipato alla Santa Messa.

Grazie per aver risposto in noi la vostra fiducia. Viva Santa Filomena.