MUGNANO DEL CARDINALE. Post elezioni, i ringraziamenti del neo consigliere Picone

“Dopo una settimana dal voto sento ancora forte l’emozione per il gratificante risultato ottenuto. Grazie a quanti hanno supportato Terra Nostra esprimendomi la loro preferenza.

I consensi ricevuti mi inorgogliscono per diversi motivi e sono la dimostrazione che il mio tessuto di relazioni nella comunità di Mugnano del Cardinale si basa su valori importanti, che ho coltivato a lungo e che, in questa circostanza, mi sono stati contraccambiati generosamente, primo tra tutti: la fiducia.

È stata la mia prima esperienza come candidato alle elezioni amministrative e sapevo che non sarebbe stato semplice affrontarla, sebbene abbia potuto contare fin da subito sull’accoglienza di un gruppo coeso – quello di Terra Nostra – sulla mia famiglia e su una grande squadra di amici a cui va il mio sentito grazie per il supporto dimostratomi, anche emotivamente.

La riconferma di Terra Nostra e del Dott. Alessandro Napolitano come sindaco si traduce nella continuità di un programma amministrativo ricco di idee e progetti, che avvaloreranno ulteriormente il nostro paese. La mia elezione,invece, in presenza, ascolto e impegno concreto; sarò amico e alleato di tutti.

Del resto, in campagna elettorale ho scelto questo slogan: “Uniti per una comunità amica.” Ora è tempo di mettersi all’opera e di costruirla insieme.”