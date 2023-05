ARIANO IRPINO. L’associazione teatrale Mela si esibisce con commedia “Medico su Misura”,

Straordinario risultato di pubblico per la Compagnia Stabile MELA, che domenica 21 maggio si è esibita ad Ariano Irpino all’interno della rassegna “Metti una sera a Teatro”, organizzata dall’Associazione Culturale YGGDRASILL.

La compagine avellana, guidata come sempre dal capocomico e presidente Riccardo D’Avanzo, ha messo in scena la fortunata commedia “Medico su Misura”, scritta e diretta da Franco Pinelli, che già nei mesi scorsi ha riscosso numerosi sold-out nelle precedenti rappresentazioni.

Una “Commedia degli Equivoci” in pieno stile: gag, tradimenti, scambi di persona e ritmi forsennati colorano con eleganza e freschezza lo spettacolo. Il tempo scorre senza intoppi, gli atti ed i personaggi si susseguono in scena con fluidità e raffinatezza. Temi delicati come tradimento, adulterio, lussuria e passione vengono trattati con eleganza e leggerezza rendendo la visione fruibile ad un pubblico di ogni età grazie soprattutto alla totale assenza di volgarità.

Grande soddisfazione espressa dall’organizzazione, nella persona di Alessandro Pagliaro, che ancora una volta è riuscito con capacità, passione e dedizione a regalare agli arianesi una serata di grande spettacolo e divertimento.