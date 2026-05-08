Mugnano del Cardinale, arrivano quasi 2 milioni e mezzo di euro: finanziati tre interventi per la sicurezza del territorio

Nuove risorse in arrivo per il Comune di Mugnano del Cardinale sul fronte della sicurezza del territorio e della prevenzione del rischio idrogeologico. L’ente ha ottenuto tre finanziamenti ministeriali per un importo complessivo di 2.498.167,99 euro.

I fondi sono stati assegnati nell’ambito del bando del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, previsto dall’articolo 1, comma 139 della Legge 145/2018, dedicato agli interventi di messa in sicurezza del territorio.

Nel dettaglio, il Comune ha ottenuto:

➡️ 499.334,39 euro per la messa in sicurezza e il consolidamento dell’area dell’Orto Botanico;

➡️ 999.809,55 euro per la strada rurale “Difesa – Ruota dei Cavalli Chiaia”;

➡️ 999.024,06 euro per la strada rurale “Via Ripaglie”.

Si tratta di interventi considerati strategici per la tutela del territorio comunale e per la sicurezza dei cittadini, soprattutto in aree particolarmente esposte al rischio idrogeologico e al dissesto.

Le opere interesseranno sia il consolidamento di zone delicate sia il miglioramento della viabilità rurale, con lavori attesi da tempo dalla comunità locale.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alessandro Napolitano ha evidenziato come il risultato sia frutto del lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico comunale e dell’attività di programmazione portata avanti negli ultimi mesi.

Un lavoro fatto di progettazione, partecipazione ai bandi e ricerca costante di finanziamenti, che oggi consente al Comune di intercettare importanti risorse economiche per il territorio.

Con questi nuovi fondi, Mugnano del Cardinale conferma il proprio impegno nella prevenzione e nella tutela del patrimonio ambientale e infrastrutturale del paese.