Avellino, missione compiuta: il Partenio esplode, i lupi volano ai playoff

Basta un’autorete di Bagheria contro il Modena: martedì sera sfida secca al Catanzaro al “Ceravolo”

L’Avellino fa il suo dovere, vince contro il Modena e si prende i playoff. Al Partenio-Lombardi finisce 1-0 per i biancoverdi grazie all’autorete di Bagheria nel finale di primo tempo, ma la vera esplosione arriva al triplice fischio, quando dagli altri campi arrivano i risultati definitivi.

Le sconfitte di Cesena e Mantova consegnano ai lupi l’accesso agli spareggi promozione. Una serata vissuta con il fiato sospeso, tra campo, aggiornamenti continui e un Partenio che ha accompagnato ogni minuto con tensione e speranza.

Adesso il campionato entra nella fase più calda: martedì sera, ore 21, l’Avellino affronterà il Catanzaro al “Ceravolo” nel turno preliminare playoff. Gara secca, dentro o fuori.

L’Avellino fa la partita

La squadra di Ballardini approccia il match con attenzione, senza scoprirsi troppo. Il Modena prova a farsi vedere nei primi minuti con Mendes, ma col passare del tempo i biancoverdi prendono campo soprattutto sulle corsie esterne.

Insigne accende la manovra offensiva, Russo sfiora il vantaggio e il Partenio capisce che la partita può sbloccarsi da un momento all’altro.

Il gol arriva al 44’. Missori sfonda e mette un pallone teso in area: Bagheria interviene male e deposita nella propria porta il pallone dell’1-0.

Un episodio che cambia la serata e fa esplodere lo stadio.

Ripresa di gestione e nervi

Nel secondo tempo l’Avellino controlla il ritmo senza concedere vere occasioni agli emiliani. I lupi sfiorano anche il raddoppio con Sounas e, nel finale, con Palumbo che colpisce la traversa.

Ma negli ultimi minuti gli occhi sono puntati anche sugli altri campi. Quando arriva la notizia del gol decisivo del Padova contro il Cesena, il Partenio si accende definitivamente.

Poi il triplice fischio.

Ed è festa playoff.

Ora il Catanzaro

La regular season si chiude così con Venezia e Frosinone promosse in Serie A, mentre l’Avellino conquista il suo posto negli spareggi.

Martedì servirà un’altra battaglia.

Novanta minuti, forse centoventi, per continuare a inseguire il sogno.

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Il tabellino

Serie B – 38ª giornata

Avellino-Modena 1-0

Marcatori: 44’ pt aut. Bagheria

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Insigne (31’ st Palumbo); Patierno (42’ st Biasci), Russo (42’ st Sgarbi).

All. Ballardini.

Modena (3-5-2): Bagheria; Dellavalle, Adorni, Cauz (17’ st Beyuku); Imputato, Pyythia (1’ st Sersanti), Arnaboldi, Wiafe (28’ st Fabbri), Cotali; Gliozzi (1’ st Defrel), Mendes (34’ st De Luca).

All. Sottil.

Arbitro: Di Marco

Ammoniti: Pyythia (M), Izzo (A)

Assistenti: Votta e Pressato

Quarto ufficiale: Acquafredda

VAR e AVAR: Aureliano e Rutella

Recupero: 1’ pt, 3’ st