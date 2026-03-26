Mugnano del Cardinale, anziana cade in via Roma: oltre un’ora senza ambulanza, portata in ospedale dal marito. Video

MUGNANO DEL CARDINALE (AVELLINO) – Momenti di forte apprensione questa mattina, intorno alle 12:20, lungo via Roma, dove un’anziana è caduta rovinosamente al suolo riportando ferite lacero-contuse.

Secondo quanto riferito da alcuni presenti, la donna è rimasta a terra in attesa dei soccorsi sanitari, mentre sul posto intervenivano gli agenti della Polizia Municipale, che hanno prestato le prime cure e cercato di rassicurarla. A rendere più difficile la situazione anche il maltempo, con pioggia, vento e temperature rigide.

L’attesa e i solleciti

L’allarme al 118 sarebbe stato lanciato tempestivamente, ma con il passare dei minuti l’ambulanza non è mai arrivata. Secondo quanto denunciato dai familiari, l’attesa si sarebbe protratta per oltre un’ora e dieci minuti, nonostante ripetuti solleciti, anche da parte degli stessi agenti della Municipale.

Il trasferimento in auto

Di fronte al protrarsi dell’attesa, è stato il marito della donna a prendere l’iniziativa: caricarla in auto e accompagnarla personalmente al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

La signora è attualmente ricoverata per accertamenti, ma – secondo quanto riferito dai familiari – le sue condizioni non destano preoccupazione.

La denuncia della famiglia

Dura la presa di posizione dei parenti, che parlano di una gestione inaccettabile dell’emergenza:

“Non è possibile attendere così a lungo per un’ambulanza, soprattutto con una persona ferita sotto la pioggia”.

L’episodio riaccende i riflettori sulle criticità del sistema di emergenza territoriale nelle aree interne, dove spesso la carenza di mezzi e personale costringe i cittadini ad attese prolungate.

Una situazione che, ancora una volta, solleva interrogativi sulla necessità di potenziare il servizio, affinché episodi simili non si ripetano.