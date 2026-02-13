Mugnano del Cardinale, allerta meteo arancione: scuole chiuse e stop all’accesso a villa comunale e cimitero

MUGNANO DEL CARDINALE – Scatta il piano di prevenzione in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche previste per sabato 14 febbraio 2026. Con Ordinanza Sindacale n. 7 del 13 febbraio 2026, l’amministrazione comunale ha disposto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza della popolazione durante l’allerta meteo di livello arancione.

Per l’intera giornata di sabato resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche sia private, presenti sul territorio comunale. Contestualmente è stato disposto anche il divieto di accesso alle aree e agli immobili comunali aperti al pubblico, con particolare riferimento alla Villa Comunale e al Cimitero.

Il provvedimento, spiegano dal Comune, si rende necessario alla luce delle previsioni che indicano condizioni meteorologiche potenzialmente critiche, con possibili fenomeni intensi che potrebbero creare situazioni di rischio per la circolazione e la sicurezza delle persone.

L’amministrazione invita la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali diffusi attraverso i canali istituzionali.