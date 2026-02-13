La Provincia di Avellino istituisce il Garante dei Disabili: la soddisfazione di Pasquale Muccio consigliere di Sperone

AVELLINO – Un traguardo storico per il territorio irpino: la Provincia di Avellino ha ufficialmente istituito la figura del Garante dei Disabili, un punto di riferimento fondamentale per tutte le persone diversamente abili della provincia. Un risultato che pone Avellino tra le prime realtà in Italia ad aver introdotto questo importante presidio di tutela e inclusione.

A esprimere grande soddisfazione è il consigliere comunale di Sperone, Pasquale Muccio, promotore della proposta accolta dall’ente provinciale.

«È una vittoria di civiltà e di sensibilità istituzionale – dichiara Muccio –. L’istituzione del Garante dei Disabili rappresenta un passo concreto verso una società più equa e inclusiva. Questa figura sarà un riferimento stabile per le persone con disabilità e per le loro famiglie, garantendo ascolto, tutela dei diritti e collaborazione con le istituzioni».

Muccio sottolinea come il nuovo organismo avrà un ruolo centrale nel coordinamento tra associazioni, Comuni e Provincia, con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e promuovere politiche inclusive su tutto il territorio.

«La collaborazione tra enti locali e realtà associative sarà determinante. Lavoreremo insieme per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici, favorire l’autonomia delle persone con disabilità e organizzare eventi che promuovano inclusione e partecipazione attiva».

Il consigliere ha voluto ringraziare pubblicamente il consigliere provinciale Franco Di Cecilia, il presidente della Provincia Rizieri Buonopane e tutti i consiglieri provinciali per aver accolto e sostenuto la proposta.

«Ringrazio il consigliere Di Cecilia, il presidente Buonopane e l’intero Consiglio provinciale per aver dimostrato attenzione e responsabilità verso un tema così importante. Quando le istituzioni lavorano in sinergia, i risultati arrivano».

L’istituzione del Garante dei Disabili rappresenta dunque un segnale forte per l’intera Irpinia: un impegno concreto verso l’inclusione, la tutela dei diritti e la costruzione di una comunità più accessibile e solidale.